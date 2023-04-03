Віцеканцлер Німеччини Габек прибув до України з неанонсованим візитом

Деталі візиту поки невідомі.
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек прибув до України з неанонсованим візитом. Це перший візит посадовця до України від початку повномасштабного вторгення.
Про це повідомило Міністерство енергетики та економіки Німеччини в понеділок, 3 квітня, передає Reuters.
На порядку денному — відновлення України і співпраця в енергетичній сфері.
Речник міністерства підтвердив візит. За його словами, Габек, який також є міністром енергетики та економіки, прибув до Києва рано в понеділок.
Прессекретар не надав додаткових подробиць, пославшись на заходи безпеки.
Що відомо про військову допомогу від Німеччини
Міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт 8 жовтня анонсувала надання Україні загалом 100 танків із Греції та Словаччини, а також системи ППО IRIS-T.
Вже 11 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Німеччина передала Україні IRIS-T. Він додав, що американські ЗРК середньої дальності NASAMS "вже їдуть".
ЗРК IRIS-T має дуже потужні характеристики, зауважили в Повітряних силах ЗСУ. Комплекс має хороші радар та ракети.
Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина передасть Україні до кінця року велику кількість раніше обіцяної військової техніки.
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