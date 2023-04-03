Віцеканцлер Німеччини Габек прибув до України з неанонсованим візитом

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек прибув до України з неанонсованим візитом. Це перший візит посадовця до України від початку повномасштабного вторгення.

Про це повідомило Міністерство енергетики та економіки Німеччини в понеділок, 3 квітня, передає Reuters.

На порядку денному — відновлення України і співпраця в енергетичній сфері.

Речник міністерства підтвердив візит. За його словами, Габек, який також є міністром енергетики та економіки, прибув до Києва рано в понеділок.

Прессекретар не надав додаткових подробиць, пославшись на заходи безпеки.

Що відомо про військову допомогу від Німеччини

Міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт 8 жовтня анонсувала надання Україні загалом 100 танків із Греції та Словаччини, а також системи ППО IRIS-T.

Вже 11 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Німеччина передала Україні IRIS-T. Він додав, що американські ЗРК середньої дальності NASAMS "вже їдуть".

ЗРК IRIS-T має дуже потужні характеристики, зауважили в Повітряних силах ЗСУ. Комплекс має хороші радар та ракети.

Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина передасть Україні до кінця року велику кількість раніше обіцяної військової техніки.

"Гепарди" та "Леопарди": Німеччина готується надати Україні чергову військову допомогу

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