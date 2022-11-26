Віцеспікер Держдуми Чернишов заявив, що українці "мають замерзнути та згнити" (відео)

Віцеспікер Держдуми Борис Чернишов заявив, що Росії й надалі необхідно знищувати об'єкти критичної інфраструктури України, тому що українці "мають замерзнути та згнити".

Про це він заявив в ефірі пропагандистського телебачення.

"Саме удари "відплати". Саме такий прояв нашої ненависті, абсолютно "святої" ненависті. Я впевнений, що Україна ще відповість за ті кадри, які ми бачили нещодавно в Інтернеті, коли військові злочинці "розстріляли" наших солдатів. За це вони сидітимуть і без газу, і без світла, і без усього. Тому що, якщо "київський режим" вибрав для себе шлях військових злочинців, вони мають там і замерзнути і згнити", - заявив російський депутат.

Знищення окупантів, які під час здавання до полону влаштували стрілянину

Пропагандисти Кремля напередодні почали масово поширювати відео, на якому нібито ліквідували окупантів під час здавання до полону. Там видно, як один із загарбників відкрив вогонь по ЗСУ.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що росіяни інсценували процес здавання до полону, щоб вбити українських захисників, проте їх вдалось швидше ліквідувати.

Віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що Україна розслідуватиме цей інцидент та може допустити до слідства міжнародних спостерігачів.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що це може бути інформаційно-психологічна спецоперація Росії, щоб загарбники не здавались до полону.

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