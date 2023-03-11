Вичерпує підготовлені запаси озброєння: Данілов повідомив, що Росія стає дедалі залежнішою від зовнішньої допомоги

Корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної Росії – питання першочергової ваги, зазначив секретар РНБО.

Росія стає дедалі залежнішою від зовнішньої допомоги через закінчення накопичених запасів озброєння.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив у Twitter 11 березня.

”Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Ракети, військова техніка накопичувалась десятиліттями. Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію. Корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної Росії – питання першочергової ваги”, - повідомив Данілов.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомили, що у ніч проти 9 березня ворог дійснив 81 пуск різних ракет, а також вісім пусків безпілотників Shahed. Ціллю стали, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено три ТЕС.

У військовій розвідці зазначили, що під час ракетного обстрілу України 9 березня Росія використала те озброєння, яке могла виробити за місяць.

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