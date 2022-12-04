"Вичікують": Гуменюк розповіла, коли росіяни можуть масовано обстріляти Україну

Російські окупаційні війська готуються до нової масованої атаки по критичній інфраструктурі України.

Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі одного із українських телеканалів.

Гуменюк наголосила, що прив'язуватися до конкретних днів щодо можливої атаки не варто, адже слід розуміти, що це можливо будь-якої миті.

"Не обов'язково прив'язуватися до понеділка, вівторка, середи чи чекати до четверга. Треба розуміти, що це можливо будь-якої миті, особливо коли такий ресурс напоготові в морі. Авіація також проявляє певну активність за якою ми стежимо і повідомляємо. Тож це (ракетний удар. - Ред.) цілком імовірно будь-якої миті. Для них ані день, ні ніч не мають значення, їхнє завдання - терор", - сказала Гуменюк.

За її словами, є ймовірність того, що окупанти вичікують.

"Цілком імовірно, що вони готуються, і цілком імовірно, що вичікують. Тому що ми розуміємо, що посилення особливостей зимових погодних умов може бути додатковим фактором, коли вони захочуть застосувати таку атаку", - сказала вона.

Ризик нового удару РФ і його потенційні наслідки

Росія вивела на бойове чергування в Чорному морі 21 корабель, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп, який здатен завдати ворожий флот по Україні, становить 24 ракети.

Раніше Наталія Гуменюк попереджала, що РФ може спеціально перед масованим обстрілом нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати неочікувано. Це може статися будь-коли і українцям варто бути готовими й неодмінно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Секретар РНБО Олексій Данілов просить українців не переживати і не жити в очікуванні масованих ракетних ударів, оскільки система оповіщення завчасно попередить. Також секретар РНБО порадив брати інформацію про майбутні обстріли тільки з перевірених джерел, адже Росія робить багато "вкидів" в інфопростір.

В Україні вже не перший тиждень говорять про блекаут у разі нової масованої атаки РФ. Натомість директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко переконує, що навіть у разі блекауту газ в українців буде.

Своєю чергою заступниця очільника МОЗ Марія Карчевич повідомила, що у разі тривалого відключення електроенергії будуть призупинені планові госпіталізації та операції в лікарнях. Це потрібно, щоб не перевантажувати медустанови.

Крім того, у МОЗ підготувалися до повного знеструмлення і кажуть, що на випадок блекауту готові два рівні медичних закладів, які забезпечені генераторами.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснив, що означає блекаут.

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