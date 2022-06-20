"Вічна слава усім, хто захищає нашу державу": Зеленський нагородив понад 200 українських військових

220 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами. З них 27 – посмертно.

Президент України Володимир Зеленський 20 червня підписав указ про нагородження 220 учасників бойових дій.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Окупанти отримують відповіді на свої дії проти нас. Вдячний армії та розвідці, які це забезпечують. Підписав черговий указ про нагородження наших захисників і захисниць. 220 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, 27 з них – посмертно. Вічна пам’ять усім, хто віддав життя за Україну, вічна слава усім, хто захищає нашу державу. Слава вам. Слава Україні!", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що впродовж поточної доби, 20 червня, Збройні сили України ліквідували понад сотню російських окупантів та знищили ворожу військову техніку.