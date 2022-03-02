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Від 1 березня строк дії закордонних паспортів українців може подовжуватись на 5 років

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Від 1 березня строк дії закордонних паспортів українців може подовжуватись на 5 років

УНІАН

До паспортів батьків або законних представників здійснюється вклеювання фотокартки дітей із зазначенням їхніх персональних даних.

Від 1 березня 2022 року строк дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може подовжуватись на 5 років.

Відповідну постанову прийнято Кабінетом Міністрів України 28 лютого 2022 року у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та введенням воєнного стану на усій території України.

Крім того, до паспортів батьків або законних представників здійснюється вклеювання фотокартки дітей із зазначенням їхніх персональних даних. Ця інформація посвідчує їхню особу та підтверджує громадянство України.

Подовження строку дії паспортів, вклеювання фотокарток дитини до паспортів батьків або законних представників, здійснюють територіальні органи/територіальні підрозділи ДМС, а також посольства та консульські установи України.

Як повідомлялось, Держміграції тимчасово припиняє видавання паспортів. За даними МВС, особи можуть пред’являти документ, строк дії якого закінчився або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка, як документ, що посвідчує особу.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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