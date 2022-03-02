Від 1 березня строк дії закордонних паспортів українців може подовжуватись на 5 років

Від 1 березня строк дії закордонних паспортів українців може подовжуватись на 5 років

До паспортів батьків або законних представників здійснюється вклеювання фотокартки дітей із зазначенням їхніх персональних даних.

Від 1 березня 2022 року строк дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може подовжуватись на 5 років.

Відповідну постанову прийнято Кабінетом Міністрів України 28 лютого 2022 року у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та введенням воєнного стану на усій території України.

Крім того, до паспортів батьків або законних представників здійснюється вклеювання фотокартки дітей із зазначенням їхніх персональних даних. Ця інформація посвідчує їхню особу та підтверджує громадянство України.

Подовження строку дії паспортів, вклеювання фотокарток дитини до паспортів батьків або законних представників, здійснюють територіальні органи/територіальні підрозділи ДМС, а також посольства та консульські установи України.

Як повідомлялось, Держміграції тимчасово припиняє видавання паспортів. За даними МВС, особи можуть пред’являти документ, строк дії якого закінчився або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка, як документ, що посвідчує особу.