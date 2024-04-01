Від 1 квітня в окупованому Криму триватиме 19 незаконна призовна кампанія

Російська Федерація розпочала незаконну призовну кампанію на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Про це йдеться у заяві Представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

"Відсьогодні у РФ триватиме 19 незаконна призовна кампанія на строкову службу, зокрема й на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. З 2015 року у тимчасово окупованому Криму пройшло 18 незаконних призовних кампаній, у рамках яких на службу до збройних сил держави-окупанта було призвано загалом близько 44,5 тис. призовників", - повідомили у відомстві 1 квітня.

За інформацією Представництва, жителі півострова, громадяни України, вже вкотре намагаються уникати незаконного призову, втім окупаційні адміністрації намагатимуться їх примусити через механізми кримінального переслідування. Уже відомо про 520 випадків, з яких 206 після 24.02.2022, тобто 40%.

"Наголошуємо, що такі дії представників держави-агресорки є системним воєнним злочином та нагадуємо, що проведення призову жителів окупованих територій до лав збройних сил окупантами, системна пропаганда служби в ЗС РФ на території Криму, а також переміщення громадян України з окупованої території на територію РФ порушують положення Конвенції про захист цивільного населення під час війни", - йдеться у заяві.

Також у Представництві нагадали, що незаконна призовна кампанія РФ в Криму та кримінальне переслідування громадян за ухилення від призову засуджують також світові спільноти, зокрема в резолюціях ГА ООН від 18 грудня 2019 року та від 16 грудня 2020 року “Стан справ у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі”.

"Звертаємося до громадян України, яких примушують до служби в збройних силах держави-окупанта, повідомляти про факти незаконного призову. Зібрані докази допоможуть у роботі з документування та притягнення винних за організацію незаконних призовів у Криму до відповідальності, а також — захисті наших громадян-жертв воєнних злочинів", - наголосили представники президента України в Автономній Республіці Крим.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що росіяни готуються до оборони Криму. Партизани "Атеш" повідомили про тенденцію щодо накопичення броньованої техніки в Криму. Так, до Євпаторії нещодавно прибуло близько 31-го танка, що говорить нам про перекидання цілого танкового батальйону.

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