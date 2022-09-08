Від 1 вересня звільнено понад 1000 квадратних кілометрів нашої території - Зеленський

За словами Зеленського, у межах оборонних операцій, що тривають, українські військові звільнили вже десятки населених пунктів.

Про це український президент розповів у традиційному відеозверненні до співвітчизників, опубліковане пізно ввечері 8 вересня.

"Провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Передусім щодо наших активних дій на передовій. У межах оборонних операцій, що тривають, наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився, є нові результати. Загалом із першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив! Дякую армії, розвідникам, спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями", - зазначив Зеленський.

Також український президент зауважив, що під засідання Ставки верховного головнокомандувача заслухав доповіді командувачів оперативних напрямків, є певні рішення.

"Ставка продовжить працювати у форматі таких доволі частих засідань і нарад, щоб наші командири на місцях мали повну підтримку на всіх рівнях і щоб Збройні Сили нашої держави, розвідка і весь сектор оборони та безпеки отримували всі необхідні ресурси, всі необхідні матеріальні, політичні, інформаційні, дипломатичні та будь-які інші засоби для ефективної оборони України й вигнання окупантів. Уся державна діяльність зосереджена на потребах фронту й захисту наших людей", - підкреслив очільник України.

Зеленський висловив вдячність усім захисникам та захисницям, хто боронить Україну від ворога.

"Я вдячний усім українським воїнам, усім, хто виборює свободу для нашого народу – і на півдні, і на сході, і в боях на фронті, і тим, хто робить свій внесок у нашу перемогу відповідними операціями в тилу ворога. Звільнення нашої землі – це заслуга всіх, хто чітко та вчасно виконує загальний оборонний задум. А особливо хочу подякувати сьогодні бійцям 115-ї окремої бригади тероборони Оперативного командування «Північ», які відзначилися хоробрістю й потрібними Україні результатами в боях у лютому-березні, коли зупиняли просування ворога, і які й зараз продовжують захищати нашу державу на Північному напрямку. Також вдячний бійцям 117-ї окремої бригади тероборони, які діють на напрямку Суджа – Суми, і першій танковій бригаді, яка міцно тримає позиції на напрямку Гомель – Городня", - підсумував президент України.

Нагадаємо, Збройні сили України офіціно звільнили від окупантів Балаклію Харківської області.

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