Від 10 травня росіяни завдали 63 ракетних удари по Україні - Генштаб ЗСУ

Від 10 травня росіяни завдали 63 ракетних удари по Україні - Генштаб ЗСУ

Основними цілями окупантів стали обʼєкти цивільної та військової інфраструктури.

Станом на ранок сьогоднішньої доби, починаючи від вівторка, 10 травня, російські окупанти завдали 63 ракетних удари по Україні.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, основними цілями ворога стали обʼєкти цивільної та військової інфраструктури. Ударів зазнали обʼєкти у Львівській, Хмельницькій, Чернігівській, Сумській, Одеській та Миколаївській областях - саме тих областях, де бойові дії не ведуться.

Нагадаємо, що окупанти з важкої зброї вдарили по Сєвєродонецьку: 12 загиблих та понад 40 поранених.

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