Від 14 березня освітній процес відновлюється у більшості регіонів: МОН створило Всеукраїнський онлайн розклад

Інтерактивний розклад містить посилання на матеріали з різних ресурсів.

Щоб не допустити незворотних втрат в освіті, уже від 14 березня освітній процес у більшості регіонів буде відновлений. Він буде проходити з використанням технологій дистанційного навчання.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

Також читайте У школах Житомира призупинили навчання

Для зручності організації цього процесу для великої кількості дітей, зокрема евакуйованих, Міністерство освіти і науки України спільно з компанією Google Україна створили Всеукраїнський онлайн розклад.

"У найскладніший для країни час ми спільно з партнерами об’єднали всі сили та ресурси, щоб кожен мав доступ до освітнього процесу. Ми розуміємо, що багато дітей майже постійно перебувають в укриттях, а багато хто вимушений був евакуюватися від жорстокої агресії рф. Ми маємо продовжувати освітній процес принаймні у тих регіонах, де це можливо і безпекова ситуація дозволяє. Наразі ми рекомендували розпочати навчання у дистанційному форматі й підготували для цього певні інструменти", – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Інтерактивний розклад містить посилання на матеріали з різних ресурсів (Всеукраїнська школа онлайн, телеуроки, підручники тощо) для предметів згідно з календарно-тематичним плануванням.

Онлайн-розклад реалізується на базі інтерактивного Google-календаря, до якого в режимі реального часу матимуть доступ усі охочі. Розклад розроблено для учнів 1-11 класів. Усі бажаючі можуть використовувати ВШО, де містяться відеоуроки, конспекти, тестові завдання, є Кабінет вчителя, який дистанційно може тримати зв'язок з учнем, а також для якої розроблено мобільний застосунок.

У багатьох регіонах все ще залишається недостатньо якісний зв'язок та доступ до інтернету. Саме тому, аби все ж таки освітній процес відбувався, спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України та партнерами з понеділка на українському телебаченні буде запущено трансляцію уроків для 5-11 класів. Розклад занять буде оприлюднено на офіційних каналах МОН, а також на ТБ-каналах.

Крім того, уроки будуть доступні на ТВ-платфомах MEGOGO, 1+1 video, Київстар ТБ, sweet.tv.

Нагадаємо, у Міносвіти вирішили для випускників 11 класів скасувати ДПА, ЗНО та вступні іспити саме на 2022 року. За словами Шкарлета, Механізм буде створений на кшталт ЗНО без участі дитини. Все буде прозоро, бо комп’ютер не бере участі в жодних корупційних схемах.

ТСН.ua