Від 16 квітня "Укрзалізниця" відновлює потяги до Чернігова та Ніжина: розклад руху

Від 16 квітня "Укрзалізниця" відновлює потяги до Чернігова та Ніжина: розклад руху

На маршруті спочатку курсуватимуть дизель-потяги польського виробника Pesa, пізніше – сучасні пасажирські вагони на локомотивній тязі.

Від 16 квітня "Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення з деблокованим Черніговом та низкою населених пунктів області, зокрема Ніжином.

Про це компанія повідомила у своєму телеграм-каналі.

""Укрзалізниця" від 16 квітня відновлює залізничне сполучення з Черніговом. Це місто було у ворожій блокаді понад місяць і постійно бомбардувалося артилерією ворога. До обласного центру їздитиме регіональний дизель-потяг № 894/893, він вирушатиме з Чернігова о 07:00 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський об 11:06. У зворотному напрямку потяг буде відправлятися о 15:18 та прибуватиме до Чернігова о 19:20", - йдеться у повідомленні.

Потяг робитиме зупинки на станціях Муравійка, Ім. Бориса Олійника, Вересоч, Вертіївка, Ніжин, Носівка, Кобижчі, Бобровиця, Заворичі, Бобрик, Бровари, Дарниця, Видубичі, Київ-Деміївський та Протасів Яр.

Крім того, "Укрзалізниця" відновлює від 16 квітня низку приміських потягів Дарниця-Ніжин. Перший потяг з Ніжина вирушатиме о 06:00 та прибуватиме на залізничну станцію Дарниця (Київ) о 08:45. Наступний потяг вирушатиме з Ніжина о 12:15 та прибуватиме до Києва о 15:00. У зворотному напрямку поїзди вирушатимуть з Дарниці о 09:00 та 17:17, прибуватимуть до Ніжина об 11:45 та 20:00 відповідно.

Варто зазначити, що раніше "Укрзалізниця" призначила регіональний експрес Харків — Ворожба (через Суми) та зворотно. Також від 12 квітня було відновлено потяги у Сумській області: Терещенська — Шостка, Конотоп — Шостка, Конотоп — Ворожба, Конотоп — Бахмач, Хутір Михайлівський — Конотоп та Терещенська — Конотоп.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 51-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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