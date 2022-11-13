Від 2023 року Росія планує відновити інтенсивність наступів – Маломуж

Від нового року Росія планує проводити наступальні операції в Україні у різних операційних напрямках. Військово-політичне командування РФ планує відновити втрачену інтенсивність.

Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів екскерівник Служби зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж.

"Від Нового року вони передбачають проводити наступальні операції у різних операційних напрямках. Тобто продовжувати рух із захоплення Донецької області, утримувати позиції у Запорізькій області, на лівобережжі Херсонщини. Якщо підтягнуться великі резерви, тим паче групи, які готуються на базі "вагнерівців" та "кадировців", будуть зміцнювати вирішальні напрямки. Наприклад, Донецький, Запорізький, лівобережжя Херсонського напрямку", - розповів Маломуж.

За його словами, для цього будуть використані як підготовлені мобілізовані військові, так і добровольчі загони, які мають більш високий рівень підготовки, які жорстко контролюватимуть мобілізованих, відіграватимуть роль загородзагонів, а також будуть залучені на проривних напрямках.

Звільнення Херсона

Збройні сили України звільнили Херсон 11 листопада. Напередодні, 9 листопада, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що РФ виводить свої війська з окупованого Херсона.

Станом на 13 листопада у звільненому Херсоні запрацювали українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція, поступово відновлюють мовлення українського телебачення та радіо.

У Міністерстві оборони України назвали командирів, за якими стоїть блискуче звільнення півдня від ворога. Їх називають "глибами внутрішньої сили", які прагнуть перемоги.

За припущеннями британської розвідки, наступні цілі України, швидше за все, будуть або в напрямку Мелітополя на півдні, або на сході.

За даними Інституту вивчення війни відступ окупантів з Херсона розпалює ідеологічний розкол між провоєнними діячами та президентом РФ Володимиром Путіним, підриваючи довіру до відданості диктатору та його здатності виконати свої військові обіцянки.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що окупанти напередодні входу ЗСУ втікали із Херсона, в них була паніка. Для втечі вони використовували будь-які способи – хто пішки, хто на човнах через Дніпро.

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