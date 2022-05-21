Від 22 травня в Литві не буде російських газу, нафти і електроенергії

Від 22 травня в Литві не буде російських газу, нафти і електроенергії

Литва не отримуватиме газ, нафту та електрику з Росії. Оператор біржі Nord Pool вирішив не купувати російську електроенергію у її єдиного імпортера в країнах Балтії – групи Inter RAO від 22 травня.

Це означає, що від неділі в Литві не буде ні російського газу, ні нафти, ні електроенергії.

Про це повідомляє Delfi.

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"Це дуже важливий рубіж не тільки на шляху Литви до енергетичної незалежності. Це вираження нашої солідарності з Україною, що воює, ми не можемо дозволити, щоб на наші гроші фінансувалася російська військова машина", - сказав міністр енергетики Дайнюс Крейвіс.

За словами міністра, свої потреби в електриці країна покриє за рахунок місцевої зеленої енергетики та стане державою-експортером.

Газові потреби Литви забезпечуються за рахунок терміналу ЗПГ (зрідженого природного газу) у Клайпеді, куди постачають газ ізі США. В електриці – за рахунок місцевої електрики та імпорту з країн ЄС через наявні з'єднання зі Швецією, Латвією та Польщею.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини планує припинити імпорт російської нафти до кінця року, навіть якщо не вийде домовитися про ембарго на рівні усього Європейського Союзу.

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