Від 24 лютого з російського полону вже повернули більше тисячі українців – ГУР

У розвідці відзначили, що динаміка обмінів лише зростає.

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії з російського полону за обмінами повернулися вже більше тисячі українців.

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

"Вже понад тисяча українців повернулись з російського полону з моменту повномасштабного вторгнення, майже 30 обмінів відбулися", – зазначив він.

Юсов зазначив, що вже плануються наступні обміни – "як велика робота в контексті обміну всіх на всіх, так і окремі обміни". Також він підкреслив, що динаміка обмінів хороша і лише зростає.

Нагадаємо, що у суботу, 29 жовтня, було проведено черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 52-х українців - офіцерів, медиків, сержантів та солдат. Серед них - 12 бійців НГУ, включно з двома азовцями, 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних.