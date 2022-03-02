"Від 4 березня Російська Федерація має дійсно запровадити воєнний стан", - Данілов

На його думку, багато росіян, які "обіймають посади у РФ", не розуміють, що відбувається в голові у Путіна.

За даними української розвідки, у РФ з 4 березня мають запровадити воєнний стан.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в ефірі під час спільного марафону українських телеканалів.

"Це дані нашої розвідки, що з 4 березня Російська Федерація має дійсно запровадити воєнний стан у своїй країні. Я хочу подивитись, у який спосіб будуть на це реагувати міста Москва, Санкт-Петербург, де набагато більше інтелігенції, яка розуміє, що відбувається на території Російської Федерації. На сьогодні, якщо у Путіна не вистачає гарматного м’яса, то він може брати тих дітей, яких він буде призивати в армію для того, щоб відправляти сюди, щоб вони потрапляли в нашу "м’ясорубку". Я не розумію, навіщо він це робить", - сказав він.

Раніше радник ОП Михайло Подоляк припустив, що Росія, яка вторглася на територію України і розпочала повномасштабну війну, за дні втратила перевагу, а військові РФ здебільшого або гинуть, або здаються в полон. Через це Росія може ввести воєнний стан.