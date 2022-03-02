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"Від 4 березня Російська Федерація має дійсно запровадити воєнний стан", - Данілов

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"Від 4 березня Російська Федерація має дійсно запровадити воєнний стан", - Данілов

Associated Press

На його думку, багато росіян, які "обіймають посади у РФ", не розуміють, що відбувається в голові у Путіна.

За даними української розвідки, у РФ з 4 березня мають запровадити воєнний стан.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив в ефірі під час спільного марафону українських телеканалів.

"Це дані нашої розвідки, що з 4 березня Російська Федерація має дійсно запровадити воєнний стан у своїй країні. Я хочу подивитись, у який спосіб будуть на це реагувати міста Москва, Санкт-Петербург, де набагато більше інтелігенції, яка розуміє, що відбувається на території Російської Федерації. На сьогодні, якщо у Путіна не вистачає гарматного м’яса, то він може брати тих дітей, яких він буде призивати в армію для того, щоб відправляти сюди, щоб вони потрапляли в нашу "м’ясорубку". Я не розумію, навіщо він це робить", - сказав він.

Раніше радник ОП Михайло Подоляк припустив, що Росія, яка вторглася на територію України і розпочала повномасштабну війну, за дні втратила перевагу, а військові РФ здебільшого або гинуть, або здаються в полон. Через це Росія може ввести воєнний стан.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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