Від 5 тисяч касок - до систем ППО та гаубиць: Німеччина опублікувала перелік допомоги ЗСУ

Бундесвер опублікував оновлений список озброєння, яке Німеччина передала Україні від початку 2022 року. Там прозвітували, що бюджет для допомоги Україні збільшено до 2 млрд євро.

Про це йдеться на офіційному сайті Бундесверу.

У Німеччині повідомили, що він початку війни вони передали ЗСУ військову допомогу, серед якої є:

5 реактивних систем залпового вогню MARS II з боєприпасами;

14 Panzerhaubitzen 2000;

2 дрони;

ЗРК Iris-T SLM;

10 броньованих евакуаційних машин;

7 важких і середніх мостових систем;

30 000 патронів до 40-мм гранатомета;

30 GEPARD;

54 бронетранспортери M113 з озброєнням (системи з Данії, конверсія фінансується Німеччиною);

53 тис. боєприпасів для ППО;

500 зенітних ракет STINGER.

Окрім того, Німеччина передала ЗСУ боєприпаси, сухпайки, зимову та літню форму, 28 тис. касок, пристрої для розмінування, протитанкові міни, військові намети та інше спорядження і озброєння. Ця країна надала також запчастини до літака МіГ-29.

У планах німців є також передати Україні таке озброєння, серед якого є:

16 самохідних гаубиць Zuzana 2;

5 інженерних машин Badger;

3 системи ППО IRIS-T SLM;

24 системи боротьби з дронами;

16 броньованих мостоукладачів BIBER.

Німеччина планує передати Україні і військове спорядження, польові обігрівачі, боєприпаси, розвідувальні дрони та інше спорядження. Про терміни постачання через безпекові питання у Бундесвері не повідомляють.

Німеччина та війна проти України

Спочатку в Німеччині скептично ставилися до військової допомоги Україні у війні проти Росії. Наприкінці січня влада Німеччини заявляла, що передасть Україні лише 5 тисяч касок. Також ця країна блокувала передавання військового озброєння від інших держав НАТО. Проте після активних бойових дій позиція Німеччини змінилася на проукраїнський бік.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Києва анонсував передавання Україні ще двох РСЗВ Mars II і чотирьох гаубиць. Також після візиту до Києва німецький президент заявив, що "ситуація в Україні ще гірша, ніж це уявляють у Берліні".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Берліні закликав ЄС інвестувати в Україну, оскільки це майбутній член ЄС.

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