Від 5 тисяч касок - до систем ППО та гаубиць: Німеччина опублікувала перелік допомоги ЗСУ

Німеччина надає Україні важке озброєння та військове спорядження.
Бундесвер опублікував оновлений список озброєння, яке Німеччина передала Україні від початку 2022 року. Там прозвітували, що бюджет для допомоги Україні збільшено до 2 млрд євро.
Про це йдеться на офіційному сайті Бундесверу.
У Німеччині повідомили, що він початку війни вони передали ЗСУ військову допомогу, серед якої є:
- 5 реактивних систем залпового вогню MARS II з боєприпасами;
- 14 Panzerhaubitzen 2000;
- 2 дрони;
- ЗРК Iris-T SLM;
- 10 броньованих евакуаційних машин;
- 7 важких і середніх мостових систем;
- 30 000 патронів до 40-мм гранатомета;
- 30 GEPARD;
- 54 бронетранспортери M113 з озброєнням (системи з Данії, конверсія фінансується Німеччиною);
- 53 тис. боєприпасів для ППО;
- 500 зенітних ракет STINGER.
Окрім того, Німеччина передала ЗСУ боєприпаси, сухпайки, зимову та літню форму, 28 тис. касок, пристрої для розмінування, протитанкові міни, військові намети та інше спорядження і озброєння. Ця країна надала також запчастини до літака МіГ-29.
У планах німців є також передати Україні таке озброєння, серед якого є:
- 16 самохідних гаубиць Zuzana 2;
- 5 інженерних машин Badger;
- 3 системи ППО IRIS-T SLM;
- 24 системи боротьби з дронами;
- 16 броньованих мостоукладачів BIBER.
Німеччина планує передати Україні і військове спорядження, польові обігрівачі, боєприпаси, розвідувальні дрони та інше спорядження. Про терміни постачання через безпекові питання у Бундесвері не повідомляють.
Німеччина та війна проти України
Спочатку в Німеччині скептично ставилися до військової допомоги Україні у війні проти Росії. Наприкінці січня влада Німеччини заявляла, що передасть Україні лише 5 тисяч касок. Також ця країна блокувала передавання військового озброєння від інших держав НАТО. Проте після активних бойових дій позиція Німеччини змінилася на проукраїнський бік.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Києва анонсував передавання Україні ще двох РСЗВ Mars II і чотирьох гаубиць. Також після візиту до Києва німецький президент заявив, що "ситуація в Україні ще гірша, ніж це уявляють у Берліні".
Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Берліні закликав ЄС інвестувати в Україну, оскільки це майбутній член ЄС.
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