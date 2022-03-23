"Від Андрюші нічого не залишилося": окупант катався на вкраденому шкільному автобусі і зустрів ЗСУ

"Від Андрюші нічого не залишилося": окупант катався на вкраденому шкільному автобусі і зустрів ЗСУ

Військові опублікували уривок зі щоденника окупанта за 23 лютого — у переддень вторгнення:

Російський окупант викрав шкільний автобус, намалював на ньому нову "свастику" РФ — літеру Z та вирішив покататися. Проте ворога ліквідували українські військові.

Про це інформує 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

"В автобусі пересувався ворожий солдатик Андрюша, помічник гранатометника. Від Андрюші вже нічого не залишилося, пішов на перегній. А залишився щоденник, який Андрюша почав вести 23 лютого", — йдеться в повідомленні.

У пресслужбі бригади опублікували уривок зі щоденника окупанта за 23 лютого — у переддень вторгнення:

"Я сидів всю ніч, пив пиво, їв чипси, грав Kingdome come. Заснув о 7-й годині. Прокинувся від дзвінка начальника. О 3-й на роботу з речами, сказав це о 12 годині. Мати запанікувала, я зателефонував Ніколаєнку, сказав мені треба йти. До кінця чинив опір, все ж таки пішов. Виїхав о 2 годині з батьком та Мариною, щоб тата не забрали по дорозі назад.

Прийшов на роботу, занесли до списку, відвезли до М'ясокомбінату. Дали форму, запхали у вантажівку, де я сидів на підлозі. Приїхали до Ілловайська, розподілили – я стрілець-помічник гранатометника".

Раніше СБУ описала соціально-психологічний портрет середньостатистичного російського окупанта. У раціон загарбника зазвичай входить літр горілки, також військовим розповідають про "велич РФ".

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