Від Авдіївки до Волині: Братчук пояснив заяву Зеленського про будівництво оборонних споруд

Будівництво фортифікацій на тих ділянках, які позначають наші військові — це один з варіантів вирішення проблем не лише сьогодні, але й на майбутнє зокрема.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всіх основних напрямках треба посилити та прискорити будівництво фортифікаційних споруд. Передусім це Донецька область, а також Куп’янський напрямок, вся Харківська область, північний кордон і південь країни. Адже реалії такі, що треба бути готовими до будь-яких дій держави-агресора навіть після нашої перемоги.

Про це в ефірі телеканалу FREEDOM розповів речник Української добровольчої армії “Південь” Сергій Братчук.

“Реалії такі, що найближчим часом, навіть після нашої перемоги й поразки РФ, нам у будь-якому разі необхідні будуть не лише міжнародні гарантії нашої безпеки, але й підготовка до можливих дій Росії”, — прокоментував Братчук.

“Давайте говорити відверто: навряд чи все завершиться одразу розвалом цієї “Російської імперії”. Треба бути готовим до будь-яких дій з боку того чи іншого режиму, який може прийти на заміну “бункерному діду” чи залишиться без змін. Принаймні ці так звані “яструби”, які біля нього перебувають, навряд чи віддадуть спокійно цю владу”, — додав речник.

За його словами, треба бути готовими, адже реальність показала, що війна в глобальному світі може відбутися в будь-якій точці нашої планети: “Тому краще себе убезпечити, краще бути готовими до будь-якого розвитку подій”.

“Ситуація на фронті, м’яко кажучи, не є легкою. Вона важка, вздовж усієї лінії зіткнення йдуть важкі бої. Ми повинні враховувати всі варіанти. Я прихильник таких дій, про які говорять, зокрема, і президент, і головнокомандувач. Ми знаємо проблеми, вони дуже серйозні. Але до вирішення цих проблем треба готуватися”, — каже Братчук.

Він зазначив, що будівництво певних фортифікаційних споруд на тих ділянках, які позначають військові — це один із варіантів вирішення проблем не лише сьогодні, але й на майбутнє зокрема.

“Це серйозний підхід до розмови з серйозною і дорослою нацією, якою українці вже все-таки вважаються”, — резюмував речник.

Нагадаємо, 30 листопада Володимир Зеленський провів важливі наради в Запоріжжі. Там він поспілкувався з військовими — генералами Олександром Тарнавським, Едуардом Москальовим, Сергієм Литвиновим та іншими.

Як наголосив президент, вагома увага приділяється напрямкам, де потрібно посилитися і прискоритися з будівництвом фортифікаційних споруд:

Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки на Донеччині;

Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Куп'янськ — Лиман, уся Харківщина;

Сумщина, Чернігівщина;

Київська, Рівненська область, а також Волинь;

Херсонська область.

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