Від авторів "візьмемо Київ": у Бєлгородській області РФ переселяють мешканців прикордонних районів

У регіоні налічується понад 3,7 тис. осіб, які були змушені залишити свої будинки через постійну "бавовну".

У Бєлгородській області РФ місцева влада розпочала переселення громадян, які проживають у "небезпечних прикордонних з Україною районах".

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Відбулися сходи громадян, ми погодили порядок виділення житла з Міністерством будівництва РФ і вже сьогодні розпочали роботу", — сказав Гладков.

За його словами, всього в регіоні налічується понад 3,7 тис. осіб, які були змушені залишити свої будинки через постійну "бавовну".

Сходи громадян провели у Бєлгородському, Волоконівському та Краснояружському районах, а також Валуйському та Шебекінському міських округах. Багато росіян відразу повідомили, що готові розглянути запропоновані варіанти переселення.

"Наше завдання — якнайшвидше надати нове житло замість втраченого під час обстрілів", — підсумував Гладков.

Зазначимо, що ЗСУ офіційно не підтверджують свою причетність до "бавовни" на території РФ, зокрема, у Бєлгородській області.

Нагадаємо, що вчора у Бєлгороді знову трапився "бавовна". У місті знайшли уламки одразу 3 дронів. Раніше в Бєлгородській області Росії розбився літак Міноборони РФ. Також нещодавно у цій же області російська ППО збила свою ж ракету.

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