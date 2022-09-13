Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Від авторів "возьмем Киев": РФ оголосила евакуацію двох прикордонних сіл Бєлгородської області

Дата публікації
Перегляди
1941
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Від авторів "возьмем Киев": РФ оголосила евакуацію двох прикордонних сіл Бєлгородської області

Фото: Google Maps

Губернатор Бєлгородської області приїхав переконувати селян евакуюватися.

Губернатор Білгородської області Росії В'ячеслав Гладков закликав мешканців прикордонних сіл Журавлівка та Нехотіївка, які ще залишаються у населених пунктах, евакуюватися.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні виїхав до Журавлівки, щоб особисто переконатися, якою є ситуація на кордоні. Обстановка в населеному пункті складна... Продовжуємо переконувати людей, які залишаються ще у Журавлівці та Нехотіївці, тимчасово покинути свої будинки. І будемо це робити доти, доки не переконаємо", - написав він.

© УНІАН
Фото: УНІАН

Раніше військовий експерт Жданов назвав несподівану причину, чому росіяни обстрілюють свій Бєлгород.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація