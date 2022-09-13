Від авторів "возьмем Киев": РФ оголосила евакуацію двох прикордонних сіл Бєлгородської області

Губернатор Білгородської області Росії В'ячеслав Гладков закликав мешканців прикордонних сіл Журавлівка та Нехотіївка, які ще залишаються у населених пунктах, евакуюватися.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні виїхав до Журавлівки, щоб особисто переконатися, якою є ситуація на кордоні. Обстановка в населеному пункті складна... Продовжуємо переконувати людей, які залишаються ще у Журавлівці та Нехотіївці, тимчасово покинути свої будинки. І будемо це робити доти, доки не переконаємо", - написав він.

Фото: УНІАН

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