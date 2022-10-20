Від авторів "возьмем Киев за 2 дня": керівник ПВК "Вагнера" Пригожин будує укріплення біля Бєлгорода

Керівник приватної військової компанії "Вагнер", російський олігарх Євген Пригожин заявив, що його представник займається будівництвом "оборонних споруд" та формуванням "народного ополчення" у Бєлгородській області.

Про це пишуть російські ЗМІ.

"Ми вже активно працюємо з Бєлгородською областю, куди ще два тижні тому я відправив свого представника... Він займається як зведенням оборонних споруд, а й створенням народного ополчення на території Бєлгородської області. Декілька підприємств виготовляє там необхідні елементи для фортифікаційних споруд, а інструктори ПВК "Вагнер" навчають громадян, які захищатимуть кордони області", – сказав воєнний злочинець, за яким "плаче" Гаага.

Пригожин запевнив, що готовий підтримку й іншим областям РФ, "яким необхідно подбати про свою оборону" Якою буде чисельність "ополчення" Бєлгородської області і хто до нього увійде, олігарх не уточнив.

Роль Пригожина у війні РФ з Україною

Російський олігарх і "кухар Путіна" Євген Пригожин підтвердив свою причетність до створення ПВК "Вагнера".

Пригожин зробив свою заяву після того, як у Мережі з'явилося відео, де він вербує російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених в одній із колоній для війни в Україні. До лав ПВК олігарх брав всіх підряд. Зокрема, він завербував на війну проти України маніяка-канібала.

Пригожин поспілкувався з ув’язненими, які воювали в Україні, втратили кінцівки та "отримали помилування". Олігарх закликав їх повертатися у стрій після протезування.

Один із в'язнів, який приєднався до лав "Вагнера" розповів, як Пригожин вербував у колонії і пропонував змити гріхи кров’ю українців

Пригожин – заколотник?

Дедалі частіше політологи, військові експерти та російські опозиціонери називають Пригожина як противника Міноборони РФ та Генштабу.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов вважає, що серед "веж Кремля" з'явилася група, яка хоче прибрати військове керівництво РФ, зокрема – міністра оборони Шойгу і потенційного наступника Путіна, секретаря Ради Безпеки РФ Патрушева.

"У Кремлі дуже серйозна боротьба після оголошення мобілізації. З'явилася партія антимобілізації, до якої долучений Кадиров, Пригожин, Золотов і, де факто, її очолює сам Кирієнко. Це партія намагається "з'їсти" тих, хто відповідає за мобілізацію – Шойгу та Патрушева", – зазначив він.

Публічний "наїзд" глави Чечні Кадирова та власника ЧВК "Вагнера" Пригожина на Генштаб та Міноборони РФ підтверджують слова Пономарьова про певний союз між ними. Це означає, що влада вождя Володимира Путіна захиталася, переконаний радник ОП Олексій Арестович.

Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Пригожин може підірвати привабливість Путіна в очах росіян як "сильної людини" в порівнянні з ним.