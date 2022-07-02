Від батька загиблого на крейсері "Москва" строковика втекла дружина, прихопивши компенсацію за сина

Від батька загиблого на крейсері "Москва" строковика втекла дружина, прихопивши компенсацію за сина

Жінка пішла, забравши із собою 7 млн рублів (близько 3,6 млн грн.) державної компенсації.

Батько загиблого на крейсері "Москва" матроса-строковика Дмитро Шкребець залишився не лише без сина, але й без дружини.

Про це чоловік написав у соцмережі.

Коли дружина зникла, Шкребець спочатку думав, що її викрали.

За словами чоловіка, вона просто пішла на роботу і з нею зник зв'язок.

Однак невдовзі Дмитро написав, що його дружина "забрала всі гроші та зникла, сім-картки відключені".

"Ось таке моє життя, зраджують найближчі", – поскаржився він.

Зазначимо, Шкребець одним із перших публічно розповів про втрати на крейсері "Москва". Міноборони Росії загибель більшості моряків не підтвердило, оголосивши їх "зниклими безвісти".

Нагадаємо, батько зниклого на крейсері "Москва" окупанта назвав Путіна "тварюкою", але заявив, що хоче вбивати українців.

"Гордість" РФ Крейсер "Москва" тепер буде в українському музеї

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