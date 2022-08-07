"Від березня тіла лежали посеред вулиць": Гайдай розповів, як окупанти почали ховати містян, яких вони вбили навесні

Армія РФ зосередила основні зусилля на сході України та штурмувала Верхньокам’янське. У Рубіжному окупанти почали ховати містян, яких вони вбили у березні-квітні.

Незважаючи на перекидання частини живої сили та техніки до південних областей, основні зусилля росіяни продовжують зосереджувати на сході України.

Про це повідомив голова Луганської ОВА, Сергій Гайдай.

Ворог тричі організовував штурмові дії, за кожної з яких атакував одразу з декількох сторін. Зокрема, вів наступ поблизу Верхньокам’янського, але через супротив наших збройних сил вимушений був відступити.

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"12 разів росіяни застосовували ствольну артилерію, ще чотири – реактивну. Таку ж кількість разів залучали мінометників, нанесли два ракетних удари. Населені пункти, навколо яких пролягає лінія фронту, обстріляні окупантами з усіх видів озброєння, у тому числі із танків. Шість ударів проведені штурмовою та армійською авіацією ворога", -уточнив Гайдай.

Також, за інформацією ОВА, в Рубіжному окупанти днями поховали рештки 63 загиблих місцевих жителів, яких вони вбили чотири місяці тому.

"Передусім, росіяни перевіряли територію об'єктів соціального значення. Хочеться спитати – а ще пізніше не можна було почати? Більшою територією міста росіяни оволоділи ще в квітні. Невже необхідно було чекати найспекотнішої погоди? Минуло майже чотири місяці, а вони тільки почали збирати тіла, які до сих пір лежали посеред вулиць. Про скількох ще вбитих Росією ми дізнаємося згодом?", - підсумував Гайдай.

Нагадаємо, у Луганській області партизани обстріляли автівку із самопроголошеним "мером" та його "заступником".

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