Від бійців на околицях столиці залежить доля Києва: яка ситуація на позиціях

Від бійців на околицях столиці залежить доля Києва: яка ситуація на позиціях

Найближчими днями ворог готується провести наступальну операцію у бік Києва.

Найближчими днями ворог готується провести наступальну операцію у бік Києва. Навколо міста збирається ударний кулак. Наступні дні будуть вирішальними, кажуть захисники столиці. Це підтверджує і секретар РНБО України Данілов. Він вважає, що Росія вже зібрала сили для другої спроби захопити Київ.

Про це йдеться в ТСН.

Це була колись зона відпочинку - ліси на північ та на схід від Києва називали легенями столиці. Відтепер ці легені наповнені смородом спалених будинків та вихлопними газами від броньованої техніки окупантів. Найближча російська колона за кілька кілометрів від українських позицій.

Перед мостом три спалені російські танки. Перший підбили з «Джавеліна». «Він вийшов з-за дороги. Побачив, взяв на ціль. Перший пішов, останні задню дали, присіли на попу трошки», - каже боєць ЗС України.

Весь підрозділ, який зупинив прорив, діяв, як годинниковий механізм. Страху не було, каже командир, бо за спиною своє. Українці підбили й кілька бойових машин піхоти.

Східніше цього села, за мостом, окупанти блокували інший населений пункт. Станіслав Чайка чекає на дочку, яку обіцяли випустити росіяни. Контакт з людьми на тому боці обмежений. В окупованому селі відбирають телефони. «Забрали, один телефон тільки приносять, зателефонувати, а інші не віддавали", - каже чоловік.

Найближчими днями ворог готується провести наступальну операцію у бік Києва

Село, яке закриває собою східні підступи до Києва, прийняло на себе дуже важкий удар. Один загиблий, троє поранених і десятки розбитих будинків. Зараз треба думати, як розселяти людей, які за одну ніч втратили все. Староста села каже, більше двадцяти сімей просто не мають, куди повертатися.

Від того, чи вистоять наші хлопці на цій позиції, залежить доля Києва. Найближчі дні обіцяють бути дуже важкими. Ймовірно, московський фюрер поставив задачу взяти Київ за будь-яку ціну і готовий покласти тисячі російських солдатів заради того, що він називає остаточним вирішенням українського питання. Тож ці хлопці розуміють - відступати нема куди, за спинами дім.