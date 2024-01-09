"Від божевільних чекай чого завгодно": експерт про загрозу наступу РФ з півночі

Черник зазначив, що за розвідувальними ознаками, на півночі прямої підготовки до наступу наразі не зафіксовано.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал Сергій Наєв розповідав, що на північних кордонах України РФ розгорнула близько 19 тисяч своїх військ.

Чи можуть окупанти знову атакувати з півночі, у телемарафоні розповів військовий аналітик, полковник запасу Петро Черник.

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"Від божевільних можна чекати чого завгодно... Чи вони мають певний потенціал? Звичайно, що мають. Чи можна чекати від них такого акту самогубства? Можна чекати", – зазначив Черник.

Водночас він нагадав, що на відміну від початку цієї війни практично всі українські кордони на півночі, з білоруськими включно, перетворені у своєрідну "лінію Маннергейма".

"Все, що могло там бути заміновано – заміноване. Всі інженерні спороди, які мають бути побудовані – побудовані. Чи буде непереливки нам, якщо таке станеться? Однозначно так. Але піднімати планку страху, що от "вони мають щось таке і такі сили, що вже завтра візьмуть Суми чи прорвуться до Харкова" – на цю хвилину точно недоречно", – пояснив експерт.

Він зазначив, що за розвідувальними ознаками, на півночі прямої підготовки до наступу наразі не зафіксовано.

"А те, що вони мають шарпати і розхитувати нас, то головне і перше правило війни – концентрації сил і засобів. А трете правило – прихований маневр. Тут може бути якась тактична ситуація, яку ми поки що не можемо побачити", – підсумував Черник.

Раніше військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, що про підготовку можливого наступу з півночі може свідчити активізація російських ДРГ на кордоні.

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