Від будинків залишилися лише стіни: росіяни випустили по Нікополю понад 40 снарядів (фото)

У ніч проти 20 листопада російські окупанти з з РСЗВ та важкої артилерії обстріляли чотири громади на Дніпропетровщині, у результаті чого багато пошкодженої цивільної інфраструктури, є постраждалий мирний чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, російські терористи гатили по Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій та Нікопільській громадах. По житлових кварталах Нікополя, якого дісталося від армії РФ найбільше, прилетіло щонайменше 40 снарядів.

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У місті росіяни пошкодили 20 багатоповерхівок і приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач. Крім того, від обстрілів РФ постраждав 59-річний цивільний чоловік.

"Обстріл спричинив три пожежі. Зайнялися квартира, машина та гараж. Вогонь рятувальники ліквідували. У решті громад без постраждалих. Побиті приватні будинки та господарські споруди", - додав Резніченко.

Нагадаємо, минулої ночі, 19 листопада, росіяни атакували Мирівську, Марганецьку, Нікопольську громади. Загалом протягом ночі на мирні міста та села випустили понад 60 снарядів.

Уночі 18 листопада війська РФ теж обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Як повідомлялося, голова Офісу генерального прокурора Андрій Костін відзвітував, що від початку повномасштабної російської агресії в Україні загинуло щонайменше 8311 цивільних осіб, серед яких 437 дітей. Костін зазначив, що ця цифра може бути значно більшою, оскільки слідчі не мають доступу до багатьох територій, які контролюють російські окупанти.

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