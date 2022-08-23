"Від часткового успіху одна назва": Кім прокоментував наступ окупантів на Миколаївщині

У Генштабі повідомили про частковий успіх окупантів у Миколаївській області.

Зазначається, що окупанти увійшли в Благодатне.

Детальніше про це "Укрінформу" розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами "частковий успіх" - це те, що окупантам вдалося зайти на край села.

"Там від часткового успіху одна назва, бо вони там на край села зайшли. Я не знаю, 500 метрів. Тому більше я коментувати не можу. Я думаю, що наші Збройні Сили там найближчим часом оновлять цю ситуацію та дадуть відповідні коментарі", – сказав Кім.