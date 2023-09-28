Від чого залежить посилення мобілізації в Україні: відповідь оборонного комітету ВР

На думку нардепа, наразі війна перейшла в нову фазу – війни економік і ресурсів.

В Україні можуть посилити мобілізаційні заходи у разі зміни воєнної стратегії.

Про це заявив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оброни і розвідки, нардеп Роман Костенко в інтерв’ю "Українській правді".

"Війна триває. Кожного дня формуються нові підрозділи. Противник теж продовжує свою мобілізацію. Питання, чи потрібно більше нам людей, це питання до Генштабу. У них є плани мобілізації і вони визначають, скільки людей їм потрібно. Цей план мобілізації є таємною інформацією", – говорить Костенко.

Чи дійсно потрібно мобілізувати пів мільйона

Роман Костенко прокоментував заяву екскомандира штурмової роти батальйону “Айдар”, військового аналітика Євгена Дикого про те, що потрібно мобілізувати до ЗСУ пів мільйона людей.

"Тут питання у тому, що таке 500 тисяч (мобілізувати. – Ред.) – за місяць, за рік?", – говорить політик.

"Ми маємо зрозуміти, яка наша подальша стратегія, що ми робимо. Ми зможемо говорити про певну кількість (людей, кого треба мобілізувати – Ред.), коли будемо знати, скільки підрозділів нам потрібно створити, скільки підрозділів нам треба поповнити, які дії планує Російська Федерація, який в нас план – ми збираємось контратакувати на одному напрямку, на декількох чи будемо стримувати Російську Федерацію на рубежах", – каже нардеп.

Нова фаза війни

На його думку, наразі війна перейшла в нову фазу – війни економік і ресурсів.

Костенко уточнив, що наразі ні йому, ні парламентському комітету, у якому він працює, невідомо про будь-які зміни до військової стратегії. Тому мобілізація поки що буде продовжуватись "у такому форматі, як є".

Війна триватиме довго

Депутат додав, що держава нині повинна змінити інформаційну політику щодо мобілізації. Він закликає доносити українцям тезу про те, що "війна може продовжуватись довго і ми не можемо на одних плечах її тягнути".

Раніше військовий експерт, полковник запасу Петро Черник пояснив, чи може виникнути така ситуація, коли до війська заберуть усіх чоловіків.

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