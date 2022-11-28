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Від чого залежить наступ українських військових взимку: у ЗСУ дали відповідь

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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Час на прочитання
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Від чого залежить наступ українських військових взимку: у ЗСУ дали відповідь

Фото: Associated Press

Якщо ми отримаємо зброю, з якою зможемо продовжувати наступ, ми обов'язково це зробимо, зазначив Сергій Череватий.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував можливість наступу українських військових взимку.

В ефірі телемарафону 28 листопада Череватий сказав, що ситуація на фронті взимку залежить від низки факторів, серед яких погодні умови і те, наскільки ЗСУ зможуть підготуватися краще за російських окупантів.

"Тут важлива роль наших партнерів, (які – ред.) — за що їм велике дякую — продовжують надавати допомогу. Якщо ми отримаємо зброю, з якою зможемо продовжувати наступ, ми обов'язково це зробимо", — сказав Череватий.

Речник зазначив, що військові ЗСУ можуть швидко освоювати новітні зразки західного озброєння і вже за кілька тижнів використовувати їх у бою.

"Упевнений, що якщо така тенденція продовжиться, ми зможемо й надалі доволі успішно звільняти нашу землю, незалежно від пори року", — наголосив він.

Нагадаємо, наразі спостерігається висока авіаційна активність літаків РФ на півночі, півдні і сході.

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1319
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