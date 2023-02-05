Від чого залежить новий наступ РФ: експерт назвав оперативні й стратегічні завдання ворога

Мусієнко вважає, що російський наступ залежить від її логістичних спроможностей.

Росія готуються до нової атаки, а перед цим прагне розосередити українські сили, щоб не допустити контрнаступу ЗСУ.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, інформує "24 канал".

На його думку, командування окупантів хоче відтягнути українські сили від Луганського напрямку і запобігти нашому наступу в районі Кремінної.

Мусієнко вважає, що оперативні й стратегічні завдання ворога це:

захоплення Донецької області;

встановлення та утримання вигідних позицій;

утримання сухопутного коридору до Криму.

втягування українських сил в бої на сході, щоб не дати можливості створити ударні угруповання для контрнаступу на півдні.

Експерт зазначає, що РФ прорахувалася, бо Україна саме створює 5 бригад, які, ймовірно, отримають західну зброю.

Де відбудеться новий наступ РФ

Мусієнко вважає, що російський наступ залежить від її логістичних спроможностей.

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"Всі бойові дії, які тривають сьогодні: і Бахмут, і Авдіївка, і так само Куп'янський та Лиманський напрямки – це все дії, які можна схарактеризувати як виконання завдань, спрямованих на захоплення Донецької області. Чогось іншого і більшого на сьогодні не видно", – пояснив він.

Також аналітик додав, що ЗСУ пригальмували російський наступ біля Вугледара, де окупанти зазнали серйозних втрат. Загалом, на всіх напрямках, де наразі тривають інтенсивні дії, головне завдання – зайняти більш вигідні позиції.

Раніше пресофіцер 68 окремої єгерської бригади Євген Назаренко пояснив стратегічне значення Вугледара.

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони та розвідки Федір Веніславський розповідав, що на Донбасі росіян утричі більше, ніж ЗСУ.

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