Від чого залежить новий наступ РФ: експерт назвав оперативні й стратегічні завдання ворога

Мусієнко вважає, що російський наступ залежить від її логістичних спроможностей.
Росія готуються до нової атаки, а перед цим прагне розосередити українські сили, щоб не допустити контрнаступу ЗСУ.
Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, інформує "24 канал".
На його думку, командування окупантів хоче відтягнути українські сили від Луганського напрямку і запобігти нашому наступу в районі Кремінної.
Мусієнко вважає, що оперативні й стратегічні завдання ворога це:
- захоплення Донецької області;
- встановлення та утримання вигідних позицій;
- утримання сухопутного коридору до Криму.
- втягування українських сил в бої на сході, щоб не дати можливості створити ударні угруповання для контрнаступу на півдні.
Експерт зазначає, що РФ прорахувалася, бо Україна саме створює 5 бригад, які, ймовірно, отримають західну зброю.
Де відбудеться новий наступ РФ
Мусієнко вважає, що російський наступ залежить від її логістичних спроможностей.
"Всі бойові дії, які тривають сьогодні: і Бахмут, і Авдіївка, і так само Куп'янський та Лиманський напрямки – це все дії, які можна схарактеризувати як виконання завдань, спрямованих на захоплення Донецької області. Чогось іншого і більшого на сьогодні не видно", – пояснив він.
Також аналітик додав, що ЗСУ пригальмували російський наступ біля Вугледара, де окупанти зазнали серйозних втрат. Загалом, на всіх напрямках, де наразі тривають інтенсивні дії, головне завдання – зайняти більш вигідні позиції.
Раніше пресофіцер 68 окремої єгерської бригади Євген Назаренко пояснив стратегічне значення Вугледара.
Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони та розвідки Федір Веніславський розповідав, що на Донбасі росіян утричі більше, ніж ЗСУ.
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