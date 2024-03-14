Від чого залежить перемога України у війні: Сирський назвав умову (фото)

Олександр Сирський побував на Запорізькому напрямку, там протистояння дронів і РЕБ вийшло на перший план, ворог продовжує атакувати в районах Роботиного і Вербового, але без особливого успіху.

Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу.

Про це повідомив у Telegram головнокомандувач Олександр Сирський, перебуваючи 14 березня на Запорізькому напрямку.

"Продовжив роботу в бригадах, які тримають оборону на Запорізькому напрямку. Оперативна обстановка в цьому районі знаходиться під нашим контролем. Ворог продовжує атакувати наші позиції в районах Роботине, Вербове, але без особливого успіху. Бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів", – розповів він.

Сирський зазначив, що за таких обставин ударні безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою.

"У цих умовах надійний захист наших військовослужбовців можуть забезпечити тільки сучасні та потужні засоби РЕБ, роль та значення яких постійно зростає. Протистояння дронів та РЕБ вийшло на перший план і тільки той, хто перший зможе добитися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу", – наголосив головком.

Головнокомандувач Олександр Сирський на Запорізькому напрямку / Фото: telegram.org/Сирський

Олександр Сирський підкреслив, що нарешті вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконували бойові завдання на передовій.

"Позитивом є те що, не зважаючи на доволі складну обстановку на всій лінії фронту, нам вдалося запустити процес ротацій та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї. Це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів. В ході роботи прийняв всі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей наших бригад", – резюмував він.

Нагадаємо, воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила впритул до лінії фронту облаштували майстерню з виготовлення смертоносних для ворога дронів, щоб безперервно перекривати нестачу боєприпасів для української артилерії.

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