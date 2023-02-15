Від чого залежить рішення Путіна про новий наступ і чи піде він на ядерний удар: Ходорковський відповів

У разі застосування Путіним ядерної зброї, сім'ї еліти Кремля також будуть знищені і вони це все знають, каже Ходорковський.

Російський диктатор Володимир Путін планує новий великий наступ, але остаточне рішення ухвалить лише в останній момент. Є чинники, від яких це залежить.

Про це заявив російський опозиціонер Михайло Ходорковський, який зараз живе в Лондоні і є одним із найлютіших ворогів диктатора РФ Володимира Путіна.

"Очевидно, що Путін планує таку атаку", - сказав Ходорковський і продовжив, - "Однак своє рішення Путін ухвалить лише в останній момент. Це залежатиме від сил, які будуть у його розпорядженні на той момент. Воно буде пов'язане з ракетами, які отримає Україна і хто матиме панування в повітрі".

Говорячи про ядерну зброю, якою погрожує Путін, Ходорковський наголосив, що ядерна війна була б безглуздою.

"Хто може зупинити Путіна у його самогубчих планах? Ядерна війна була б безглуздою. Це буде рівносильно відповіді США, які можуть знищити путінські війська однією лише звичайною зброєю. Сім'ї кремлівської еліти також буде знищено. Вони це все знають", - прокоментував він.

Нагадаємо, раніше Ходорковський заявив, що є три шляхи розвитку війни в Україні. На його думку, санкції проти Росії, які введені Заходом за агресію Москви, безперечно мають вплив у довгостроковій перспективі. Але він вважає, що є річ, яка б завдала Путіну значно сильного удару.

До слова, генерал-лейтенант, колишній командувачо сухопутними військами США в Європі Бен Годжес також переконаний, що шансів на те, що Росія застосує ядерну зброю у війні проти України, практично немає.

Натомість колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає, що у країнах Заходу побутує переконання, що загнаний, як щур у кут, Путін може застосувати ядерну зброю. Саме це стримує уряди західних країн від постачання Україні потужнішої зброї.