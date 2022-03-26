"Від цього залежить багато іншого": Україна наполягає на системі безпекових гарантій

"Від цього залежить багато іншого": Україна наполягає на системі безпекових гарантій

На переконання Михайла Подоляка, така система гарантій неможлива без участі насамперед Сполучених Штатів Америки.

Одним із ключових елементів переговорів щодо завершення агресивної війни, яку розпочала Російська Федерація на території України, є створення системи чітких і надійних безпекових гарантій для нашої держави.

Про це розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє пресслужба ОП.

«Україна наполягає на системі безпекових гарантій, до якої увійдуть країни, що готові надати ці гарантії, зокрема й у воєнному сенсі. Від цього залежить багато іншого», – наголосив він.

На переконання Михайла Подоляка, така система гарантій неможлива без участі насамперед Сполучених Штатів Америки.

Радник керівника Офісу Президента зазначив, що у перемовинах із російською стороною є певний прогрес у робочих підгрупах, але загалом просування поки що не таке, як хотілося б українській стороні.

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Він також наголосив, що Україна не розмінюватиме ситуативні успіхи на глобальні інструменти безпеки.

«Російська сторона любить «зливати» якусь інформацію, якісь версії з переговорів у ЗМІ, сподіваючись на те, що в нашій країні, у якій відбувається відкрита дискусія, будуть спекуляції, емоції та конфлікти», – зауважив Михайло Подоляк.

За його словами, для нашої держави надзвичайно важливим є питання територіальної цілісності. А тому таке складне питання, як майбутнє тимчасово окупованого Криму та ОРДЛО, мають вирішувати лише президенти України та Росії.

Радник керівника Офісу Глави держави вважає, що мирні переговори почнуть давати результат тоді, коли Росія усвідомить, що від продовження цієї війни вона отримає більше втрат, ніж Україна.

«Щоб це відбулося, треба, щоб наша армія ефективно діяла. А для цього потрібно, щоб наші партнери адекватно нам допомогли. Якщо не хочете зробити безпольотну зону, дайте нам системи ППО, щоб ми самі могли закрити небо, щоб не бомбили наші мирні міста. Друге: дайте нам зброю, щоб розблокувати такі міста, як Маріуполь. Третє: потрібні санкції на кшталт нафтового ембарго, максимальні обмеження щодо фінансових операцій тощо», – пояснив Михайло Подоляк.

Також Подоляк повідомив, що у РФ розвиваються два скандальні процеси через розв'язану війну в Україні. Вони є вкрай руйнівні для авторитарного каркасу держави-агресора.

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