Від Донеччини до ядерного шантажу: Мусієнко назвав головну мету ескалації з боку Росії

Масовані повітряні атаки дронами та ракетами, якими Росія тероризує мирні міста, та надзвичайно жорстокі бої на фронті є частиною єдиного плану Кремля. Росія прагне «вибити» для себе якомога кращі стартові позиції на випадок, якщо справа дійде до переговорів.

Про це в етері Радіо NV заявив військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ Олександр Мусієнко.

Експерт вважає останню масовану повітряну атаку абсолютно прогнозованою. Він наголошує, що бажання припинити вогонь ніколи не демонструється тишею — усе відбувається з точністю до навпаки.

«Навпаки, чим ближче ми будемо підходити до припинення вогню, тим більшою буде ескалація, наскільки це можливо. Це аксіома і закономірність, бо Росія буде прагнути для себе вибити якомога більшу, кращу і вигіднішу перемовну позицію», — зазначив Мусієнко.

За його словами, російські загарбники нині працюють для реалізації цього плану на трьох основних напрямках.

Напрямок перший: тиск на фронті

Перша ціль Кремля — суто військова. Росія не полишає спроб здійснити прорив на Донеччині.

«Намагання… захопити якомога більше української території в Донецькій області для того, щоби потім тиснути, наполягаючи на своїх вимогах про відхід українських військ з Донеччини», — пояснив Мусієнко.

Напрямок другий: внутрішній терор

Друга ціль — створити нестерпні умови всередині України, посіяти хаос та соціальну напругу. Це продовження терору для створення внутрішніх проблем — соціальних, побутових та економічних.

Саме для цього, за словами експерта, відбуваються систематичні удари по енергетичній та критичній інфраструктурі, а також по об’єктах українського газовидобутку.

Напрямок третій: ядерні «лякалки»

Третій напрямок тиску спрямований не лише на Україну, а й на весь світ. Це спроби залякати глобальною ядерною ескалацією, щоб змусити Захід піти на поступки.

«Звідси так часто заяви про „Буревісник“, „Посейдон“, „Орєшнік“ у Білорусі, і багато чого іншого, щоби намагатися створити кризу накшталт Карибської, і потім створити перемовну позицію», — додав Мусієнко.

Він підсумував, що ворог буде використовувати всі можливі способи, аби його позиція за столом переговорів була сильнішою.

Нагадаємо, російські війська зосередили близько 11 тисяч військових для спроби оточення Покровської агломерації. За даними ЗСУ, ворог діє піхотними групами на околицях міста, маючи у своєму розпорядженні до 27 тисяч особового складу, близько 100 танків і понад 400 одиниць бронетехніки та артилерії. Українські сили продовжують утримувати оборону, завдаючи значних втрат противнику.