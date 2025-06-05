Від ядерної зброї до наступу на Харків: шість варіантів відповіді Путіна на ”Павутину”

Як Путін відповість на "Павутину"

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На тлі атаки українських безпілотників по стратегічній авіації Кремль розглядає декілька потенційних сценаріїв відповіді.

Експерти The Sun попереджають, що дії Путіна можуть включати застосування тактичної ядерної зброї, запуск гіперзвукових ракет або повномасштабний штурм Харкова.

1. Тактична ядерна зброя

Після знищення частини стратегічних бомбардувальників РФ внаслідок українських ударів у Москві знову заговорили про зміну ядерної доктрини. Як зазначив Джордж Біб, віцепрезидент Center for the National Interest, РФа готова використати ядерну зброю в разі удару по важливій державній або військовій інфраструктурі.

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У травні з’явилися супутникові знімки, які підтверджують активні будівельні роботи на базі в Неноксі — одному з ключових об’єктів ядерної інфраструктури РФ. За оцінками, на території Росії зберігається понад 6000 ядерних боєголовок.

2. Запуск гіперзвукової ракети “Орешнік”

Одним з найнебезпечніших варіантів відповіді Кремля є використання гіперзвукової ракети “Орешнік” (Х-47М2), яка досягає швидкості 10 Махів (7600 миль/год) і здатна уражати цілі на відстані до 5000 км. Її вже застосували в листопаді 2024 року по Дніпру у відповідь на застосування Україною ракет ATACMS.

Після масованої атаки українських дронів на Москву навесні 2025 року російські пропагандисти знову закликали до її використання. Однак начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що наразі запуск такої зброї не очікується.

3. Потенційний наступ на Харків 50-тисячним контингентом

У травні українська розвідка зафіксувала концентрацію російських військ біля кордонів Харківщини. За словами представника Нацгвардії Андрія Помагайбуса, противник намагається підтягнути сили до лінії зіткнення.

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Мета — підготовка до нового штурму Харкова, другого за величиною міста України. Аналітики вважають, що Путін прагне досягти тактичного прориву до осені, щоб мати перевагу під час можливих переговорів.

4. Посилення авіаударів і безпілотних атак

Після ударів українських дронів по авіабазах РФ Кремль уже завдав серії нових масованих атак по містах України. Лише за останні дні Росія випустила десятки ракет і безпілотників, а Київ та Одеса знову стали мішенями ворожої авіації.

Українські джерела повідомляють про зростання масштабів безпілотних атак. За інформацією Kyiv Independent, найближчим часом РФ може розпочати нічні удари з залученням до 500 дронів дальнього радіуса дії. Це стане можливим завдяки активному нарощуванню виробництва та розміщенню нових пускових установок.

У розпорядженні російської армії залишаються близько 70 стратегічних бомбардувальників, які можуть використовуватися для ударів по житловій інфраструктурі. Українські військові аналітики вказують, що масштабне застосування цієї техніки може бути ескалаційною відповіддю Кремля на удари ЗСУ по тилу ворога.

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5. Вихід з мирного процесу та зрив переговорів

Після тривалих перемовин, до яких долучалися представники США, Франції та Великої Британії, зокрема Дональд Трамп, Еммануель Макрон і Кір Стармер, Путін усе ще не пішов на прямий діалог із президентом України Володимиром Зеленським.

На тлі посилення тиску з боку міжнародної спільноти Москва може обрати жорсткішу стратегію: формальне або фактичне згортання участі в мирному процесі. Такий крок міг би бути представлений як реакція на “небажання Києва домовлятися”, а також як спроба підірвати підтримку України серед західних союзників.

Експерти попереджають: вихід Росії з перемовин може поставити під загрозу подальші ініціативи НАТО щодо підтримки Києва. Водночас це може спровокувати новий виток ескалації — або через зростання військової допомоги Україні, або через запровадження жорсткіших санкцій проти Кремля.

6. Посилення диверсійної активності та кібератак

Окрему загрозу становить диверсійна діяльність. За інформацією західних розвідслужб, Росія активізувала діяльність підрозділів так званого Департаменту спеціальних завдань (SSD), які займаються кібератаками, підривами інфраструктури та замовними вбивствами на території Європи.

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Паралельно з цим Служба безпеки України фіксує зростання кількості випадків вербування українських громадян під виглядом працівників СБУ. За словами речника СБУ Артема Дехтяренка, ця форма обману стала складником нової тактики РФ, спрямованої на розпалювання внутрішньої дестабілізації.

СБУ активно виявляє та нейтралізує російські агентурні мережі, попереджаючи про можливі диверсії та кампанії з дезінформації як всередині України, так і за її межами.

Раніше своє бачення можливої відповіді Росії на дронову атаку висловив ексдипломат НАТО Роберт Пшель.