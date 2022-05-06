Від імені кіберзахисту хакери розсилають українцям шкідливі листи: як убезпечитися

Хакери надсилають українцям шкідливі листи. Активність пов'язана з діяльністю групи APT28 (UAC-0028). Ресурс уже заблокували.
Українцям почали надходити шкідливі листи, автором яких є нібито CERT-UA (команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України).
Про це повідомили у Держспецзв’язку.
"Листи, автором яких є нібито CERT-UA (команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України), містять шкідливе вкладення у вигляді захищеного паролем RAR-архіву «UkrScanner.rar», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що активність пов'язана з діяльністю групи APT28 (UAC-0028). Ресурс уже заблокували, однак у разі отримання подібних листів команда CERT-UA просить негайно про це інформувати.
Як повідомлялося, російські окупанти створили фейковий чатбот для повідомлення про пересування ворожої техніки.
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