Від імені кіберзахисту хакери розсилають українцям шкідливі листи: як убезпечитися

Від імені кіберзахисту хакери розсилають українцям шкідливі листи: як убезпечитися

Хакери надсилають українцям шкідливі листи. Активність пов'язана з діяльністю групи APT28 (UAC-0028). Ресурс уже заблокували.

Українцям почали надходити шкідливі листи, автором яких є нібито CERT-UA (команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України).

Про це повідомили у Держспецзв’язку.

"Листи, автором яких є нібито CERT-UA (команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України), містять шкідливе вкладення у вигляді захищеного паролем RAR-архіву «UkrScanner.rar», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що активність пов'язана з діяльністю групи APT28 (UAC-0028). Ресурс уже заблокували, однак у разі отримання подібних листів команда CERT-UA просить негайно про це інформувати.

Як повідомлялося, російські окупанти створили фейковий чатбот для повідомлення про пересування ворожої техніки.

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