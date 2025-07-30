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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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"Від катувань у полоні до українського громадянства: неймовірна історія британського добровольця

«Моя кров британська, але дух український»: звільнений з полону РФ британець отримав паспорт України і розповів, що залишається воювати до перемоги.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Ейден Аслін під час перебування у російській неволі

Ейден Аслін під час перебування у російській неволі / © Associated Press

Доброволець з Британії Ейден Аслін, якого жорстоко катували у російському полоні, став громадянином України.

Його історію розповідає британське видання The Sun.

Хороброго 31-річного бійця Ейдена Асліна у полоні росіяни жорстоко побили, порізали ножем та змусили співати російський гімн після того, як сказали: «Твоя смерть буде прекрасною».

Його жахливі п’ятимісячні катування закінчилися лише після того, як російський олігарх, що довго жив у Британії, колишній власник «Челсі» Роман Абрамович домовився про обмін полоненими.

Ейден повернувся до України після звільнення та був нагороджений Орденом Мужності.

У виданні зазначають, що британець отримав українське громадянство на початку цього місяця та пообіцяв присвятити своє майбутнє нашій країні.

Доброволець з Британії Ейден Аслін / © thesun.co.uk

Доброволець з Британії Ейден Аслін / © thesun.co.uk

«Деякі люди можуть задатися питанням — чому. Але для мене відповідь проста: я люблю Україну. Усе, що мені підкинуло життя: побиття, ножові поранення, смертний вирок, психологічна травма… ніщо з цього не змусило мене відступити. Можливо, я британець за кров’ю, але я українець за духом і волею. Моє майбутнє тут, в Україні», — сказав Ейден Аслін.

В інтерв’ю після свого звільнення у вересні 2022 року Ейден зізнався: «Я ніколи не думав, що виберуся звідти (з російського полону — Ред.) живим».

Історія британського добровольця в Україні

Ейден Аслін. розпочав нове життя в Україні у 2018 році, ставши морським піхотинцем. Він був на передовій, коли Росія розпочала своє незаконне вторгнення у лютому 2022 року.

Аслін був у числі захисників під час облоги заводу «Азовсталь» у Маріуполі

Його вивезли за місто і сказали, що розстріляють, перш ніж провели перед камерами під час фіктивного суду у так званій «ДНР» та засудили до смертної кари.

/ © Associated Press

© Associated Press

«Я щиро думав, що мої дні полічені. Щойно ми здалися, вони переглянули мій паспорт і швидко зрозуміли, що він не український. Солдат, який мене обслуговував, запитав російською: „Звідки ти?“ Я сказав йому, що я з Великої Британії, і щойно я це сказав, він вдарив мене в обличчя», — розповідає британець про перше «знайомство» з російськими окупантами.

Ейдена звільнили разом з іншими британськими військовополоненими: 51-річним Шоном Піннером, 59-річним Джоном Гардінгом, 25-річним Діланом Гілі та 39-річним Ендрю Гіллом.

45-річний британський гуманітарний працівник Пол Юрі помер у полоні до їхнього звільнення.

Після звільнення Ейден повернувся на передову, кажучи: «Я залишуся, поки війна не буде виграна».

Раніше Ейден Аслін заявив, що Росія адаптується на полі бою, тому Україні потрібно більше далекобійної зброї.

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