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"Від кого ви, б**дь, нас рятуєте?": мер Одеси звернувся до російських окупантів (відео)

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"Від кого ви, б**дь, нас рятуєте?": мер Одеси звернувся до російських окупантів (відео)

Фото: facebook.com/gennadiytruhanov

Міський голова Одеси наголосив, що росіяни бояться йти на українську землю.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов 3 березня записав емоційне відеозвернення.

Він наголосив, що російські окупанти бояться ступати на українську територію, а також красномовно завершив свій виступ.

"Вони бояться. Вони поки що не знають, що це війна. Але вони бояться. У мене питання: від кого ви, б**дь, нас рятуєте", - сказав Труханов.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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