Від кульового поранення на Донбасі загинув 24-річний солдат з Львівської області

Хлопець загинув під час виконання бойового завдання.
На Сході України від ворожої кулі загинув 24-річний уродженець Львівщини Дем’ян Данилів.
Про повідомила пресслужба Львівської облради.
"Старший солдат Дем’ян Данилів був командиром механізованого відділення. Напередодні, 13 вересня, в Новоайдарському районі Луганської області він отримав кульове поранення, несумісне з життям", – повідомляє облрада.
У Львівській ОДА уточнили, що солдат отримав кульове поранення під час виконання бойового завдання.
Дем’ян Данилів народився 12 серпня 1997 року у селі Рудники Стрийського району. На момент загибелі йому було 24 роки.
Раніше стало відомо,що на Донбасі у результаті обстрілу підтримуваних Росією бойовиків загинув 27-річний матрос Артур Голуб з Житомирської області. Він перебував у вантажівці, в яку поцілили окупанти.
12 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав смертельне поранення. Ще троє захисників дістали осколкові поранення.
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