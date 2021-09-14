Від кульового поранення на Донбасі загинув 24-річний солдат з Львівської області

Від кульового поранення на Донбасі загинув 24-річний солдат з Львівської області

Хлопець загинув під час виконання бойового завдання.

На Сході України від ворожої кулі загинув 24-річний уродженець Львівщини Дем’ян Данилів.

Про повідомила пресслужба Львівської облради.

"Старший солдат Дем’ян Данилів був командиром механізованого відділення. Напередодні, 13 вересня, в Новоайдарському районі Луганської області він отримав кульове поранення, несумісне з життям", – повідомляє облрада.

У Львівській ОДА уточнили, що солдат отримав кульове поранення під час виконання бойового завдання.

Дем’ян Данилів народився 12 серпня 1997 року у селі Рудники Стрийського району. На момент загибелі йому було 24 роки.

Раніше стало відомо,що на Донбасі у результаті обстрілу підтримуваних Росією бойовиків загинув 27-річний матрос Артур Голуб з Житомирської області. Він перебував у вантажівці, в яку поцілили окупанти.

12 вересня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню. У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав смертельне поранення. Ще троє захисників дістали осколкові поранення.

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