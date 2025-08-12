Від Курщини до Покровська: як СБУ "працює" на передовій і в тилу ворога

Василь Малюк / © СБУ

СБУ є одним із флагманів Сил оборони щодо deep strike — далекобійних ударів безпілотними системами. За весь час повномасштабного вторгнення підрозділи СБУ уразили понад 200 об’єктів у глибокому тилу РФ.

Про це голова СБУ Василь Малюк заявив в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна» в ефірі марафону «Єдині новини».

Deep strike у російському тилу

«Ми передусім думаємо, як правильно спрацювати в інтересах фронту і підтримати солдата, який перебуває на передовій позиції. Ми вже уразили понад 200 об’єктів РФ в їхньому глибокому тилу: це військово-промисловий комплекс, логістика, командні пункти», — сказав він.

Зокрема, підрозділи СБУ завдають ударів по об’єктах нафтовидобувної і переробної галузі РФ, «яка живить їхнє міністерство оборони брудними рублями». Дуже успішним у цьому напрямку Малюк назвав Центр спеціальних операцій «А» СБУ, який, по суті, є флагманом цього різновиду повітряних операцій не тільки в Службі, а й взагалі в Україні.

Серед прикладів успішних уражень, які мали великий вплив на ситуацію на фронті, він назвав удар по ворожому складу з боєприпасами в населеному пункті Торопець, де під час однієї операції було знищено половину всіх запасів 120-мм мін росіян.

«Там було 160 тисяч тонн ворожих боєприпасів, половина всіх запасів 120-ї міни. Це був мегауспіх! Ми спрацювали 120-ма дронами, а ще 20 дронів запускали разом із нами інші підрозділи Сил оборони. Взагалі тут, як і в багатьох інших питаннях, головне — наша єдність. І коли об’єднують зусилля СБУ, Сили безпілотних систем, ГУР, ССО, СЗР, прикордонники, то у нас виходять унікальні операції», — зазначив Малюк.

Операції на Курщині

Він додав, що СБУ також бере активну участь у безпосередніх бойових діях на всій лінії фронту.

«На фронті ми працюємо постійно, на всій лінії бойового зіткнення, на ротаційній основі. Це різні операції: і загальновійськові, і робота в складі малих тактичних груп, і контрдиверсійна робота», — підкреслив Василь Малюк.

Серед іншого підрозділи СБУ застосовують новітню тактику ведення бою, зокрема, проводячи унікальні дронно-штурмові операції. Одним із перших прикладів застосування такої тактики стала спецоперація СБУ на Курщині.

«Минулого року був штурм ротного опорного пункту на Курщині поряд з населеним пунктом Свердліково. Там перебувало понад сто військовослужбовців РФ. Там були і ахматівці, і офіцери, й інший доволі підготовлений ворожий особовий склад. Спершу ми проводили дронову підготовку. Тобто, в кожен отвір цього ротного опорного пункту залітали своїми засобами. Ми також працювали наземними роботизованими комплексами, а потім бійці пішли на штурм малими групами, над якими також „висіли“ наші FPV. Як тільки була відповідна загроза і вогневий контакт, терміново туди вже били цими дронами», — розповів Малюк.

За його словами, під час цього штурму було взято у полон 102 військовослужбовці РФ, ще понад 20 — було ліквідовано.

СБУ і російський наступ на Донеччині

Зараз Служба безпеки активно проводить такі дронно-штурмові операції по всій лінії фронту.

«Навіть на цьому тижні, якщо ми говоримо за Покровський напрямок, то так сталося, що ворог малими групами просочився і зайшов, по суті, в місто. Росіяни називають це „тактикою малих порізів“. Вони просто розпиляються у погребах, у будинках, а ми у відповідь проводимо контрдиверсійну роботу. І потрібно кожен куток дослідити, а в разі виявлення ворога — знешкодити. Відповідну роботу наші бійці провели та мали реальний результат: багато негідників знищили та взяли у полон», — зазначив генерал-лейтенант.

Роль Центру спеціальних операцій «А»

Він також підкреслив, що безпосередню участь у бойових діях та deep strike від СБУ беруть не тільки бійці Центру спеціальних операцій «А», а й співробітники інших підрозділів Служби: ГУ «Д», ГУ «І», ДКІБ, контррозвідки та військової контррозвідки, співробітники регіональних підрозділів Служби.

Голова СБУ нагадав, що військовослужбовці ЦСО «А» СБУ регулярно входять до трійки лідерів рейтингу кращих підрозділів Сил оборони зі знищення живої сили ворога та ворожої техніки за допомогою БпЛА.

Тому, за словами Василя Малюка, Верховна Рада та президент Зеленський вирішили масштабувати цей досвід, збільшивши чисельність саме ЦСО «А» СБУ до 10 тис. співробітників.

«Ми з вами маємо розуміти, що сьогодні наша країна має перетворитись у „сталевого дикобраза“. І в плані особового складу, і в плані ППО, в плані роботизованих систем і т.д. Тому збільшення кількості „Альфи“ автоматично збільшить кількість знищеної ворожої техніки та живої сили ворога», — підсумував Василь Малюк.

