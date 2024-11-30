Від лютого 2022 року радіотехнічні війська зафіксували майже мільйон повітряних цілей

Здійснено супровід 175 тисяч літаків, 100 тисяч вертольотів, 57 тисяч БпЛА, понад 13 тисяч ракет різних типів.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України радіотехнічні війська Повітряних сил ЗСУ зафіксували майже 1 мільйон російських повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Майже мільйон повітряних цілей зафіксували радіотехнічні війська від початку повномасштабного вторгнення росії. Цей рід військ називають очима Повітряних Сил", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що було виявлено та здійснено супровід понад 345 тисяч ворожих цілей: 175 тисяч літаків, 100 тисяч вертольотів, 57 тисяч БпЛА, понад 13 тисяч ракет різних типів.

"Отримавши дані про ворожі цілі, у бій вступають авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, активують свої засоби підрозділи радіоелектронної боротьби. Уся країна отримує сповіщення про небезпеку і карта поступово стає червоною", – розповіли військові.

Нагадаємо, у жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об’єктах України 2023 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників невстановленого типу.

Від початку 2024 року противник запустив по території України 6987 ударних БпЛА. Переважно ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України.