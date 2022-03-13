Від медика до депутата: боронити Київ приїздять іноземці із бойовим досвідом

Чоловіки переконані, що зараз їх досвід корисні саме в Україні

Не українці, але дісталися передової, аби боронити Україну. Під Ірпінем уже взяв до рук зброю депутат із Латвії, навчає українських солдатів британський інструктор Шейн - для нього це вже п’ятий збройний конфлікт. Воюють грузини, білоруси та азербайджанці.

Про це йдеться в ТСН.

Володя на псевдо Русин везе журналістів до бійців, в нього немає сумніву, що він має бути саме тут. «Або Україна повністю виживе, або світ повністю весь ляже, тому ця війна священна для нас, для українців», - каже чоловік.

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На передовій на галявині з ящиків з набоями роблять лавки, сідають напівколом слухати тренінг з допомоги пораненим на полі бою. Його проводить Шейн, він з Британії і має за плечима 4 іноземні конфлікти, серед яких, приміром Іран та Афганістан.

Шейн - професійний бойовий медик. Поради британця уважно слухає Ріат - азербайджанець, його могли евакуювати на Батьківщину, але лишився - має досвід трьох років війни в Нагірному Карабасі.

Неподалік цієї позиції в звичайному підвалі - польовий госпіталь. Тут хазяйнує бойовий медик Кай - каже, йому поки щастить. «Пальці порізані, кашель, простуди, в нас не було серйозних поранень», - хизується він.

Поруч Юріс Юраш - він депутат латвійського сейму, але приїхав на війну, бо впевнений, що це не лише наша війна. «Україна не тільки воює за свою державу, Україна захищає також і Європу, і Латвію також», - каже він.

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