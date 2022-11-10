Від найкращого друга Путіна до цапа-відбувайла: чому диктатор більше не довіряє Шойгу

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу є одним із найближчих людей до президента Росії Володимира Путіна і протягом тривалого часу вважався його "правою рукою". Однак від початку вторгнення РФ до України Шойгу втратив довіру диктатора.

Про це пише Insider.

Видання детально описує сходження і падіння Шойгу — людини, яка розділяє відповідальність за вторгнення Росії до України. Він єдиний з близького оточення Путіна, хто не був його колегою в КДБ або давнім приятелем із Санкт-Петербурга.

"Міністр захоплюється медалями - під час роботи в Міноборони запровадив для армії РФ сотні нових нагород, та й сам полюбляє зʼявлятися на публіці, обвішаний нагородами", - пише видання.

Карʼєрних висот Шойгу сягнув завдяки особистій дружбі з експрезидентом Росії Єльциним та великій PR-команді.

Фото: Associated Press

"До початку широкомасштабного вторгнення Шойгу був настільки близький до Путіна, що вони разом їздили на "купання в екстракті з молодих оленячих рогів",- цитує Insider російське видання "Проєкт".

Однак після 24 лютого Шойгу почав втрачати позиції в Кремлі: у березні він не зʼявлявся на публіці майже два тижні, а починаючи від серпня Путін припинив залучати міністра оборони до стратегічного планування війни в Україні.

Аналітик Марк Галеотті називає Шойгу "бронежилетом Путіна", який поглинає критику, таким чином захищаючи від неї президента. Через це Путін вдасться до звільнення міністра лише в крайньому разі.

Конфлікт в оточенні Путіна

Раніше стало відомо, що Путін намагається реабілітувати імідж міністра оборони РФ Сергія Шойгу в інформаційному просторі, щоб протистояти зростанню впливу так званої радикальної групи силовиків, яка критикує Міноборони.

Тим часом засновник приватної військової компанії "Вагнер", "кухар Путіна" Євген Пригожин посилив свій вплив на Кремль. Голова ПВК "Вагнер" дозволяє собі гучні політичні заяви, жорстко критикує міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова. У тандемі з лідером Чечні Рамзаном Кадировим він домігся усунення з посади командувача угруповання військ "Центр" Олександра Лапіна. Паралельно Пригожин створив потужну військову структуру, яка знаходиться поза російським правовим полем, проте вербує навіть пілотів літаків та екіпажі ракетних комплексів.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник вважає конфлікт між Пригожиним і Міноборони РФ частиною війни між "вежами Кремля" за призначення винного у військових поразках.

"Це виключно мій погляд, жодним чином не претендую на істинність чи вичерпність. Між двома "вежами Кремля" в найбільшому розпалі війна - між ФСБ і міністерством оборони. Обидва однаково несуть відповідальність за цю війну. ФСБ ввела Путіна в стратегічну оману, що війну можна виграти за три дні. Міністерство оборони на чолі з Шойгу не може впоратися з цією війною, не може завдати воєнного ураження Україні", - розповів Черник.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Пригожин все частіше критикує російське Міноборони, щоб приховати відсутність перемог своїх найманців під Бахмутом. Бої там тривають від літа, але суттєвих успіхів "вагнерівці" не досягли, а натомість зазнають втрат.

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