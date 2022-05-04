Від обстрілів російських окупантів загинув журналіст Олександр Махов

Після початку повномасштабної агресії Росії Махов пішов на фронт.

Від обстрілів російських окупантів загинув журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов.

Він воював у складі ЗСУ в районі Ізюма.

Про це повідомляє канал "Україна 24".

Олександр багато років працював на каналах "Україна" та "Україна 24" і висвітлював події на передовій. У жовтні 2021 року Махов перейшов на канал "Дом".

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Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.

"Я ветеран і резервіст і я йду на війну. Настав час визвольної війни! Буду битися і вбивати – скільки матиму сил. Служу українському народові!", – писав Махов у Facebook.

Олександр Махов – учасник бойових дій, вів подкаст "Військкор". У 2020 році став єдиним представником українських ЗМІ на борту літака, який проводив евакуацію громадян України з Уханя.

Нагадаємо, 28 квітня у Києві внаслідок російського авіаудару загинула журналістка Віра Гирич. Ворожа ракета влучила у житловий будинок журналістки. Жінка пролежала під уламками будинку всю ніч, а її тіло знайшли лише наступного ранку.

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