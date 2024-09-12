У четвер, 12 вересня, над Дніпропетровщиною знищено ворожий "шахед", внаслідок чого виникла пожежа в церкві.

Російські атаки на Нікопольщину продовжуються. 12 вересня російські військові завдали удару по Нікополю, пошкодивши два автомобілі – пожежний та комунальний. Крім того, артилерійські снаряди влучили у місцеву церкву, що призвело до масштабної пожежі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Завдяки оперативній роботі рятувальників вогонь вдалося загасити, але будівля зазнала значних руйнувань: знищені покрівля та перекриття, а всередині храму також зафіксовані серйозні пошкодження.

Ближче до вечора армія РФ знову відновила обстріли Нікополя, а також Марганецької, Червоногригорівської та Покровської громад. Фахівці наразі оцінюють наслідки цих атак.

Від обстрілу росіян на Нікопольщині загорілася церква / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Удар по Нікопольщині / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Найважливіше, що жертв і постраждалих немає. На інших територіях Дніпропетровської області, попри повітряні тривоги, зберігався відносний спокій.

Нагадаємо, 9 вересня Росія обстріляла з артилерії Нікополь у Дніпропетровській області, внаслідок чого загинула 16-річна дівчина, троє людей отримали поранення.

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