Від перемоги України залежить доля того, який у майбутньому матиме вигляд Білорусь і всі пострадянські країни - Подоляк

Від перемоги України залежить доля того, який у майбутньому матимуть вигляд всі пострадянські країни, і перш за все – Білорусь.

Таку думку висловив антикризовий радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Є парадокс, дуже цікавий парадокс. Від перемоги України залежить доля не тільки України, але й доля того, який у майбутньому матимуть вигляд практично всі пострадянські країни, і перш за все – Білорусь. Чи буде взагалі така країна, чи буде в неї ідентичність своя, чи буде вона мати шанс дійсно стати цікавою країною і суверенною країною", - акцентував Подоляк.

Радник керівника Офісу президента розповів, яким чином перемога України позначиться на долі всіх країн, в тому числі країни-агресора.

"По-перше, якщо Росія програє, то це для Білорусі дуже важливо, навіть якщо вони опосередковано сьогодні підтримують РФ. По–друге, чи буде існувати Росія і в якому вигляді. Тому що, якщо Росія програє, то вона має пройти через певну трансформацію, і певно це буде взагалі інша Росія. Я думаю, що там буде не одна країна на теренах цієї держави", - сказав він.

Подоляк зазначив, що на Україну покладена велика фундаментальна місія - не тільки перемогти у війні з РФ та відстояти свою територію, але й зробити те, що не було зроблено у 1991 році.

"На території Білорусі, там не буде вже цього радянського "совка", тим більше не буде цього на територіях РФ. Але, принаймні треба, щоб Росія програла - це обов’язково. Для того, щоб Україна отримала все, що треба отримати, бо Україна має бути лідером в Європі - це безумовно. Щоб Білорусь збереглася, в принципі, як держава. І щоб Росія… спробувала все ж таки побудувати якусь іншу реальність і все ж таки стати якоюсь певною мірою цивілізованою державою", - акцентував він.

Також радник керівника Офісу президента дав відповідь на питання ведучого, чому б Україні не зробити собі подарунок на День Української Державності та нарешті не розірвати дипломатичні стосунки з Білоруссю, яка прямим текстом заявляє, що у всьому підтримує країну-агресора.

"Цікава і, на мій погляд, правильна пропозиція. Треба дослухатись до неї, треба про це думати. Бо мені видається, що державності білоруської не існує. Якщо ми говоримо про українську державність - це вже аксіома для світу з великою історичною перспективою. Це пропозиція слушна, тому що, дійсно, пан Лукашенко веде себе вкрай примітивно і зухвало… Він знищив репутацію своєї країни, знищив перспективи своєї країни і знищив своє місце в історії цієї країни, так само як і пан Путін", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що постійними обстрілами територій України Росія намагається залякати українців та пригальмувати спротив їхній та ЗСУ. Проте російські окупанти не досягнуть жодної своєї мети, адже Україна має план дій на всіх напрямках.

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