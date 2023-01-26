Від перших днів війни захищав Україну: на фронті загинув ексдепутат Львівської міської ради

Віталієві Свінціцькому було 46 років.

На війні з російськими окупантами загинув колишній депутат Львівської міської ради Віталій Свінціцький.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Віталій Свінціцький від 2014 року був учасником Антитерористичної операції. Від 2015 до 2020 був депутатом Львівської міської ради.

Коли Росія почала повномасштабну війну проти України, Віталій Свінціцький одразу ж повернувся на службу та від перших днів боровся з російськими окупантами.

Він служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

Нагадаємо, у боях під Бахмутом загинули Валентин Дем’яненко та Гліб Іванов — студенти Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Читайте також: