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Від перших днів війни захищав Україну: на фронті загинув ексдепутат Львівської міської ради

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2031
Час на прочитання
1 хв
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Від перших днів війни захищав Україну: на фронті загинув ексдепутат Львівської міської ради

Фото: Львівська міська рада

Віталієві Свінціцькому було 46 років.

На війні з російськими окупантами загинув колишній депутат Львівської міської ради Віталій Свінціцький. 

Про це повідомили у Львівській міській раді. 

Віталій Свінціцький від 2014 року був учасником Антитерористичної операції. Від 2015 до 2020 був депутатом Львівської міської ради. 

Коли Росія почала повномасштабну війну проти України, Віталій Свінціцький одразу ж повернувся на службу та від перших днів боровся з російськими окупантами. 

Він служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. 

Нагадаємо, у боях під Бахмутом загинули Валентин Дем’яненко та Гліб Іванов — студенти Національного університету "Києво-Могилянська академія".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2031
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