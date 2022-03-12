Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Від початку бойових дій 31 група противника втратила боєздатність: оперативна інформація щодо російського вторгнення

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Від початку бойових дій 31 група противника втратила боєздатність: оперативна інформація щодо російського вторгнення

Associated Press

На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від українських захисників.

Оперативна інформація станом на 06.00 12.03.2022 щодо російського вторгнення

Про це інформує Генштаб ЗСУ. 

  • Розпочалась сімнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.
  • Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках. 
  • Противник, в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах, має великі втрати у живій силі та техніці, зупинений та намагається закріпитись на раніше захоплених рубежах. 
  • На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від українських захисників та були зупинені на окремих напрямах, на решті - ворог суттєво зменшив темпи просування. 
  • Від початку бойових дій тридцять одна батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність.
  • За результатами бойових дій більшість підрозділів збройних сил Російської Федерації, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних Сил України деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами. Протягом останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону.
  • Ворог відчуває велику проблему з комплектування резерву. 
  • Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.

Читайте також:

Оперативна інформація про ситуацію в Україні на 16 день війни (жестовою мовою)

Оперативна інформація про ситуацію в Україні на 16 день війни (жестовою мовою)

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація