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Від початку доби по Сумській області окупанти вдарили вже 18 разів

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Від початку доби по Сумській області окупанти вдарили вже 18 разів

Фото: Associated Press

Від початку доби окупанти обстріляли Сумську область вже 18 разів.

Перші звуки вибухів пролунали близько 5 ранку, вже за годину "прилетіло" ще вісім російських снарядів. Гучно було і о 8 ранку, коли окупанти вдарили по околицях села, яке розташоване неподалік від межі Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" та Держприкордонслужба.

Зазначається, що сьогодні близько 05:15-05:20 було зафіксувано 7 вибухів з боку РФ у напрямку населеного пункту Середина Буда. Окупанти найімовірніше обстріляли місто з міномету калібру 120 мм. 

"Ще 8 "приходів", ймовірно з міномету калібру 120 мм, в напрямку того ж населеного пункту з боку рф зафіксували вже о 06:12-06:55", — повідомили в командуванні.

Зазначається, що внаслідок обох обстрілів втрат серед особового складу, цивільного населення та техніки, на щастя, немає. Інформація по пошкодженню цивільної інфраструктури уточнюється.

Крім того, Держприкордонслужба повідомляє ще про три мінометні міни, які прилетіли по області о 8 ранку.

"Ще один обстріл відбувся після 8 ранку: з боку російського селища знобь прилетіло 3 мінометні міни на околицю українського села, розташованого неподалік від межі Сумської та Чернігівської областей", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку в п'ятницю, 27 травня, російські окупанти вдарили трьома ракетами по Дніпру

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