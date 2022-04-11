Від початку повномасштабного вторгнення РФ вчетверте змінює військові плани через попередні провали - Арестович

Арестович називає дві причини попередніх невдач: невдалий наступ армії РФ та недопрацювання російської пропаганди.

Росія не ухвалює успішні військові рішення. Від початку повномасштабного вторгнення командування російської федерації уже вчетверте змінило плани через попередні провали.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі одного з телеканлів 11 квітня.

Також читайте Був куратором бойовиків на Донбасі: у Росії затримали колишнього радника Путіна Владислава Суркова

Арестович називає дві причини попередніх невдач: невдалий наступ армії та недопрацювання російської пропаганди, тому вони зараз уважно стежать за інформаційним простором. Як вважає Арестович, інформаційна картинка в світі - це "важіль, чи запровадить світ проти росії нові санкції".

"Вони (Росія - ред.) за півтора місяця війни в четвертий раз змінили плани війни в Україні. Це означає, перше, вони зазнають провалу в наступі, друге, вони уважно спостерігають за інформаційною ситуацією. Причому як за українську, так і російську. Закінчують реакцією світу, тому що інформація щодо ситуації в Україні в міжнародній пресі стає основою подальших санкцій. Це тісний контакт. Це важіль, яка інформаційна картина, така картина санкцій. Вони бачать, де недопрацювали, і намагаються виправити", - розповів Арестович.

Читайте також: